الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحرروا من القيود والإملاءات.. رسالة أممية لـ إسماعيل هنية عبر "القاهرة الإخبارية"

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: لا شك أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية العدوان وصوتت خلاله، 122 دولة لصالح وقف المذبحة والهولوكوست الجديد في قطاع غزة، كان هذا هو الاتجاه الصحيح والسليم.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تعمل الآن بشكل أو بآخر على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتتولى ذلك من خلال التنسيق مع الأشقاء في مصر والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح هنية أن الأداء الذي تعمل به الأمم المتحدة ليس مقبولا، وليس بالدرجة الكافية ولا يتلاءم مع حجم المأساة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، قائلًا: الأمم المتحدة كمنظمة ضامنة للأمن والسلم الدوليين، يجب أن تتحرر من القيود الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو الإغاثية، وعليها أن تعيد النظر في ديناميكية العمل داخل قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية

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