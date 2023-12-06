الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: "الأوكرانيون هزموا طموحات الروس.. ولن نسمح بانتصار بوتين"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الشعب الأوكراني لن يسمح لروسيا بالانتصار، فقد هُزم طموح بوتين في السيطرة على بلاده.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية: "عملنا مع الشركاء والحلفاء لدعم الشعب الأوكراني وتواصلت مع القادة الأوروبيين وهم إلى جانبنا وجانب أوكرانيا".

وتابع: "لا أريد سحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لأن بوتين لو سيطر عليها لن يتوقف، بل سيستمر وقال ذلك بوضوح، ولو استمر بوتين وهاجم دولة في حلف شمال الأطلسي نحن ملتزمون بالدفاع عن أراضينا وعندها سنرسل قواتنا لمواجهتها".

واختتم: "نؤكد التزامنا بالدفاع عن أوكرانيا ودعمها عسكريًا، ولن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا، وهذا من مصلحة أمريكا القوية والشركاء والحلفاء، ولا يمكننا اللعب بأمننا القومي".

الشعب الأوكراني روسيا بوتين أوكرانيا مصلحة أمريكا القوية

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