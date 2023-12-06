الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب باستدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا في فلسطين ليس لديهم المأوى في جنوب غزة، ونحن نطالب مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته.

وأضاف عبدالخالق، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: نطالب بتواصل المساعدات الإنسانية لغزة، والمجموعة العريية تطرق أبواب مجلس الأمن، كما أنها ستلتقي اليوم مع رئيس مجلس الأمن للمطالبة بوقف نار إنساني في غزة.
وأوضح مندوب مصر، أن أصدقاءنا في الإمارات يعملون على مشروع قرار للوقف الفوري لإطلاق النار، كما أننا تفاعلنا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام العشر الماضية من أجل استجابة إنسانية معززة للفلسطينيين في غزة لفتح كافة المعابر بالكامل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة التدفق للمساعدات الإنسانية. 

القاهرة الإخبارية مندوب مصر فلسطين جنوب غزة مجلس الأمن المساعدات الإنسانية المجموعة العريية

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