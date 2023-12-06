الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى

مندوب فلسطين
مندوب فلسطين

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف منصور، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسئولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءت اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية خاضت محادثات هامة مع رئيس الجنائية الدولية.
وأوضح مندوب فلسطين، أن مشروع قرار وقف النار تخطه المجموعة العربية قد يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع، وقبل نهاية اليوم قد نوزع صيغة لمشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن الاستيطان بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ويجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين، وهذه الحرب يجب أن تتوقف.

القاهرة الإخبارية فلسطين جهود مصر وقطر إطلاق سراح الأسرى قطاع غزة القطاع الطبي مجلس الأمن وقف إطلاق النار المجموعه العربيه

مواد متعلقة

المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن: نسعى لخفض الانبعاثات بالمدن للنصف في 2030

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين

"قناة السويس": نمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة والتعامل باحترافية مع الطوارئ المحتملة

خبير علاقات دولية: إسرائيل غير قادرة على هدم الأنفاق بالمياه لهذا السبب

مصادر تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصرى والوكالات المعنية لتوصيل المساعدات لـ غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة لإنهاء الكارثة الإنسانية

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ترفض أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل|60 يومًا من طوفان الأقصى: غزة تُلملم أكفان شهدائها.. وتقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الأن: التهجير.. التطرف الاستيطاني ضد القدس الإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية