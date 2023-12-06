المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن: نسعى لخفض الانبعاثات بالمدن للنصف في 2030

قال مارك واتس المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، إن قمة المناخ 28 شهدت قرارين مهمين، لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار للدول التي تتضرر من المناخ.

وأضاف المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص له عبر قناة القاهرة الإخبارية، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، أن القيادات الناجحة في مكافحة تغيير المناخ على المستوى المحلي سوف تنجح أيضا على المستوى الدولي، لذلك كان مهما اجتماع كل هذه الدول في الإمارات والمناقشة حول مستقبل المناخ.

وأوضح المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، أن البداية تكون من الأساسيات، فعلينا فقط الحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، وهو ما يسمى بالمستوى الآمن، ويأتي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونجعل استخدام المركبات الكهربائية أسهل وأرخص.

ولفت المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، إلى أنه بحلول عام 2030 التزمت جميع مدننا بخفض استخدام الوقود الإحفوري وبالتالي الانبعاثات إلى النصف، ما يعني أن هذه الدول ستكون أكثر هدوءا وأكثر نظافة وأكثر خضرة، فعلى مستوى العالم يتسبب نحو 10% من السكان في تلوث المناخ، بينما يعاني منه 90%.

وأكد المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، أن الدول العربية، بخاصة مصر والإمارات، لها جهود ملحوظة، وكانت هناك مساحة ترحيب للغاية للعمل خارج نطاق المفاوضين التقليديين في الحكومات الوطنية، وأعتقد أن هذا مهم حقا لأننا بحاجة إلى جهد عالمي وليس من الحكومات فقط.

