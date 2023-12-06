الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن: نسعى لخفض الانبعاثات بالمدن للنصف في 2030

المدير التنفيذي للقيادة
المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن

قال مارك واتس المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، إن قمة المناخ 28 شهدت قرارين مهمين، لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار للدول التي تتضرر من المناخ.

وأضاف المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص له عبر قناة القاهرة الإخبارية، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، أن القيادات الناجحة في مكافحة تغيير المناخ على المستوى المحلي سوف تنجح أيضا على المستوى الدولي، لذلك كان مهما اجتماع كل هذه الدول في الإمارات والمناقشة حول مستقبل المناخ.

وأوضح المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، أن البداية تكون من الأساسيات، فعلينا فقط الحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، وهو ما يسمى بالمستوى الآمن، ويأتي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونجعل استخدام المركبات الكهربائية أسهل وأرخص.

ولفت المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، إلى أنه بحلول عام 2030 التزمت جميع مدننا بخفض استخدام الوقود الإحفوري وبالتالي الانبعاثات إلى النصف، ما يعني أن هذه الدول ستكون أكثر هدوءا وأكثر نظافة وأكثر خضرة، فعلى مستوى العالم يتسبب نحو 10% من السكان في تلوث المناخ، بينما يعاني منه 90%.

وأكد المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن، أن الدول العربية، بخاصة مصر والإمارات، لها جهود ملحوظة، وكانت هناك مساحة ترحيب للغاية للعمل خارج نطاق المفاوضين التقليديين في الحكومات الوطنية، وأعتقد أن هذا مهم حقا لأننا بحاجة إلى جهد عالمي وليس من الحكومات فقط.
 

القاهرة الإخبارية المناخ كوب 28 الدول العربية درجة حرارة الأرض تغيير المناخ مستقبل المناخ

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: إسرائيل غير قادرة على هدم الأنفاق بالمياه لهذا السبب

مصادر تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصرى والوكالات المعنية لتوصيل المساعدات لـ غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة لإنهاء الكارثة الإنسانية

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ترفض أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصرى لعودة العالقين

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

"القاهرة الإخبارية": الدفاع المدنى بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية