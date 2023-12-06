الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: إسرائيل غير قادرة على هدم الأنفاق بالمياه لهذا السبب

الأنفاق فى غزة
الأنفاق فى غزة

قال أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن قادة إسرائيل اعتادوا الكذب لإخفاء فشل أجهزتهم الاستخباراتية والعسكرية منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" واندلاع المواجهات في قطاع غزة.

وتابع أن قادة إسرائيل يديرون الحرب، لكن الغلبة على الأرض لـ حماس، هو فقط دمر بنية تحتية لكن لم يظهر غير ذلك.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلته لـ القاهرة الإخبارية، أن كل ما يعلنه الاحتلال من انتصارات هي مجرد مزايدات سياسية داخلية، ويبدو أن هناك خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت.

وأوضح أن موضوع الأنفاق في غزة معقد جدًا، وهناك تناقض بين ما تصرح به إسرائيل ووجود المحتجزين، فعمليًا لا يوجد اتصال بين هذه الأنفاق حتى تتمكن من إغراقها إذا توصلت لإحدى الفتحات، وهذه مجموعة من الافتراضات والمبالغات.

ونوه خبير العلاقات الدولية، إلى أن أي جيش يلجأ لهذا النوع من المعارك هو جيش يعاني من التخبط، والاستراتيجيون الآن يرون أن إسرائيل هُزمت استراتيجيًا، لأن هذا النوع من المعارك عمليًا ثمنه من قتل الأبرياء وعدم تحقيق انتصارات يكون كبيرًا.

القاهرة الإخبارية إسرائيل حماس الأنفاق في غزة

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