الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تُشيد بدور مصر فى تقديم المساعدات لسكان غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

رحب قادة دول مجموعة السبع، بالدور الذي لعبته مصر لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع 

غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماعًا افتراضيًا لقادة مجموعة السبع (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا)، ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

كما رحب القادة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة.

وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهُدن الإنسانية لتحقيق ذلك.

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر فى خان يونس جنوب غزة‎

كما أعرب البيان، عن شعور قادة مجموعة السبع بقلق عميق إزاء التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، وبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني.

معاناة سكان قطاع غزة 

وأشار البيان، إلى أن سكان غزة معرضون للخطر بشكل متزايد، ومع اقتراب فصل الشتاء، يجب مواصلة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الكاملة على الأرض، بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية.

وجاء في البيان أن دول مجموعة السبع أعلنت منذ 7 أكتوبر الماضي عن تقديم أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بالإضافة إلى جهات إنسانية فاعلة أخرى.

ودعا القادة المجتمع الدولي إلى تمويل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بالكامل والمساهمة في هذا الجهد.

تصاعد أعمال العنف

كما أدان البيان تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد قادة مجموعة السبع عزمهم على دعم أوكرانيا مستقلة وديمقراطية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، ودعم أوكرانيا في مواصلة تطوير صيغة السلام التي وضعها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيان: "وكما جاء في الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا في 12 يوليو 2023، فإننا نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على دعمنا الدائم لأوكرانيا من خلال التزامات وترتيبات أمنية محددة وثنائية وطويلة الأجل".

مجموعة السبع المحتجزين الإسرائيليين قطاع غزة الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

الإقليمى للطاقة المتجددة: الأيام المقبلة بـ"cop 28" ستشهد العديد من المفاجآت

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

استقالة وزير الهجرة البريطانى غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين

البابا تواضروس يطالب المصريين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية "من أول ساعة"

"تنسيقية الأحزاب" تنظم مؤتمرًا بجامعة الأزهر لتوعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية

وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تحتفل بعيد الطفولة تضامنا مع غزة

المستشار محمود فوزى يثمن مساهمة الإعلام الإيجابية فى توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية

"التنسيق العربية" تخصص 10 مليارات دولار للتحول العادل للطاقة النظيفة بالدول النامية

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى