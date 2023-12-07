الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر فى خان يونس جنوب غزة‎

مستشفى ناصر
مستشفى ناصر

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وإن الدفاع المدني بـغزة  غير قادر على انتشال الشهداء.

وأوضحت مراسلة القناة، في رسالتها على الهواء مباشر، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة، فضلًا عن استهداف الاحتلال محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة‎، واقتحام رام الله، واشتباكات بمنطقة دوار المنارة.

7 آلاف جريح فى قطاع غزة 

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن أن هناك نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية، مؤكدة أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة، بينما قالت "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج.

واستُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

غزة جنوب قطاع غزة قطاع غزة النازحين انتشال الشهداء

مواد متعلقة

وزير الاتصالات الفلسطيني: وقوف مصر ضد تهجير الفلسطينيين حال دون نزوحهم

وزير الاتصالات الفلسطينى: سنبقى صامدين على الأرض ولن نمرر مخططات الاحتلال

"الأونروا": القصف الإسرائيلى جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال

"إكسترا نيوز": طفرة كبيرة فى دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

الهيئة الوطنية تكشف موعد بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للجان

"الوطنية للانتخابات": لجان بمحطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية بانتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات" تكشف موعد بدء الصمت الانتخابى

"الوطنية للانتخابات": قيد 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

واشنطن بوست تكشف خطة حماس المخادعة للاحتلال فى عملية "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى