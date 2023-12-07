"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر فى خان يونس جنوب غزة‎

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وإن الدفاع المدني بـغزة غير قادر على انتشال الشهداء.

وأوضحت مراسلة القناة، في رسالتها على الهواء مباشر، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة، فضلًا عن استهداف الاحتلال محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة‎، واقتحام رام الله، واشتباكات بمنطقة دوار المنارة.

7 آلاف جريح فى قطاع غزة

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن أن هناك نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية، مؤكدة أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة، بينما قالت "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج.

واستُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.