وزير الاتصالات الفلسطيني: وقوف مصر ضد تهجير الفلسطينيين حال دون نزوحهم

أكد إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج قطاع غزة.

وأضاف إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على بث الذعر بين أهالي قطاع غزة من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين، فضلًا عن استغلاله انقطاع الاتصالات لإرتكاب مزيد من الجرائم داخل القطاع.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن هناك إمعانا فى ارتكاب الجرائم المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورغم ذلك لن يكسر هذا الأمر إرادة الفلسطينيين فيما يتعلق بالنزوح الذي يرغب فيه الاحتلال.

وأشار إلى أن تهجير الناس خارج قطاع غزة أمر مرفوض، ويجب أن تكون هناك إجراءات من الدول العربية، لمعاقبة من يقف مع الاحتلال الإسرائيلى بمقاطعة بضائع الدول التي تشارك الاحتلال في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة.

تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

وكانت رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن؛ لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، الخطوة ضرورية جدًا، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وأدانت الوزارة بشدة الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابًا سياسيًا لتثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.