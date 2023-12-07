الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا": القصف الإسرائيلى جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن القصف الإسرائيلي جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 سكان غزة سيبدأون قريبًا فى الموت بسبب الأمراض والقصف

وكانت وكالة الأمم المتحدة الـأونروا قد  قالت، الأحد، إن سكان غزة سيبدأون قريبًا في الموت؛ بسبب الأمراض وكذلك القصف الإسرائيلي.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين: "لقد فقد الناس كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء".

 وأدت الضربات الإسرائيلية إلى تعطيل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي، وهو ما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه سيزيد من خطر انتشار الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي: "الوضع مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لحوالي 1.5 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، خاصة أولئك الذين يعيشون في ملاجئ مكتظة للغاية مع صعوبة الوصول إلى مرافق النظافة والمياه الصالحة للشرب، ما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية".

أونروا القصف الإسرائيلى غزة الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

وسط رفض إسرائيلى.. "نيوزويك": توافق فلسطينى على خطة بايدن لمستقبل غزة بعد الحرب

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

نقابيو قطاع البترول يعلنون تأييدهم للسيسي خلال لقاء بمقر الحملة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة بلدات فى جنوب لبنان

الاحتلال يعتقل 42 مواطنًا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة