"الأونروا": القصف الإسرائيلى جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن القصف الإسرائيلي جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

سكان غزة سيبدأون قريبًا فى الموت بسبب الأمراض والقصف

وكانت وكالة الأمم المتحدة الـأونروا قد قالت، الأحد، إن سكان غزة سيبدأون قريبًا في الموت؛ بسبب الأمراض وكذلك القصف الإسرائيلي.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين: "لقد فقد الناس كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء".

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى تعطيل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي، وهو ما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه سيزيد من خطر انتشار الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي: "الوضع مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لحوالي 1.5 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، خاصة أولئك الذين يعيشون في ملاجئ مكتظة للغاية مع صعوبة الوصول إلى مرافق النظافة والمياه الصالحة للشرب، ما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية".