وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار بشكل فورى فى غزة دون قيد أو شرط

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة وتقديم العون في علاج الجرحى المدنيين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات أحداث غزة ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "مصر مستمرة في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها".

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، وأن تقلع إسرائيل عن مخالفاتها المستمرة قواعد القانون الدولي.