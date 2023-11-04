السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار بشكل فورى فى غزة دون قيد أو شرط

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة وتقديم العون في علاج الجرحى المدنيين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات أحداث غزة ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "مصر مستمرة في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها".

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، وأن تقلع إسرائيل عن مخالفاتها المستمرة قواعد القانون الدولي.

وزير الخارجية سامح شكري غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار في غزة

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