القاهرة الإخبارية: وصول 5 أمهات مرافقات للأطفال الخدج لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية

كشف أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، عن أنه تم وصول 5 أمهات كمرافقات للأطفال الخدج الذين وصلوا منذ قليل إلي مستشفى العريش العام في شمال سيناء.

وقال مراسل القناة، إن الأمهات المرافقات تم السماح لهن بالدخول مع أطفالهن لتلقي أيضًا العلاج اللازم لهم عقب تدور صحتهن بسبب الولادة المبكرة.

كانت قد عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، لقطات حية عن وصول 16 من الأطفال الخدج إلى مستشفى العريش العام بسيناء لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

واستقبلت مصر، اليوم الإثنين، 28 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج، وجرى نقلهم للمستشفيات.