الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن: الحرب على غزة ممنهجة لتهجير سكان القطاع

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه.  

وقال، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة، تحت عنوان "What now for the Middle East"، إن  إسرائيل تركز على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة.

وأضاف الصفدي: إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع، حسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

الجهود الأردنية

وأشار "الصفدي" إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة، مضيفا: لم نرَ حتى اللحظة أن العالم قد وصل إلى المرحلة التي يجب أن يصل إليها، وأعني بذلك المطالبة الجماعية لوضع حد لهذه الحرب التي يمكن أن نصفها بالإبادة الجماعية حسب القوانين الدولية.

أهداف الحرب الإسرائيلية

وأكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم.

وأوضح أن الوفد العربي والإسلامي أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف الاعتداء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع والحرص على حماية المدنيين.

وتابع أن الجميع يطالب إسرائيل بالتصرف وفق القوانين الدولية.

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تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وأضاف أن الوفد عبّر عن المعارضة الشديدة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمعارضة لسيطرة إسرائيل على أجزاء معينة من قطاع غزة، "طالبنا بإدخال المساعدات، لكن كان هناك نقطة اختلاف جوهرية تتعلق بالحاجة لوضع حد فوري لهذه الفظائع، وأعتقد أن المفاوضات ستتقدم في الأيام المقبلة، لكن لا بد من التشديد على النقطة التالية"، وفق الصفدي.

وأضاف "الصفدي" أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر، والخطر يهدد المنطقة بأكملها، موضحًا أن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني قطاع غزة الحرب الإسرائيلية الفلسطينيين

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