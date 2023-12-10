الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يعرب عن سعادته بأداء حقه الدستورى بإحدى لجان العاصمة الإدارية

مدبولي خلال الادلاء
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي

أدلى  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم (18) للوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، عن سعادته بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية المقبلة 2024 حتى 2030، مؤكدًا سعادته أيضًا بممارسة حقه الدستوري بإحدى اللجان الموجودة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى حجم الإنجاز المتحقق على أرض العاصمة الإدارية الجديدة بأيادٍ مصرية، مشيرًا إلى أن هذا المكان منذ ست سنوات لم يكن أكثر من مجموعة من الخرائط والتصميمات، حين بدأت أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الذي يمثل حلمًا مصريًا، وأصبح واقعًا، واليوم يتواجد في قلب أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام إحدى اللجان الانتخابية التي يمارس بها العديد من المصريين حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا هو عنوان مصر المستقبل، حيث يتم بناء تاريخ جديد للأجيال القادمة وأحفادنا نسطره بأيدينا وجهودنا.

كما ثمن رئيس الوزراء جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كل الإجراءات على مدار الـ12 ساعة خلال اليوم لكل ما يخص عملية الانتخاب، لافتًا في هذا الصدد إلى تخصيص لجان للوافدين تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل إقامتهم، كما توجه بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني.

ودعا رئيس الوزراء جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري للتمسك بحقهم الدستوري عبر المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الأهم وطنيًا بصورة إيجابية وجادة، للتعبير عن الصورة الحضارية للدولة المصرية لنا وللعالم كله، والإسهام في صياغة مُستقبل هذا الوطن العظيم.

مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
مدبولي خلال الادلاء بصوته الانتخابي
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369728dc-f054-4929-9a1a-841db726e365
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