الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء عقب الإدلاء بصوته: العاصمة الإدارية إنجاز عظيم بأياد مصرية

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سعيد جدًا بأنه يمارس حقه الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف مدبولي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته بالعاصمة الإدارية: "مصدر سعادة آخر أننا موجودون في العاصمة الإدارية الجديدة، وأني أمارس حقي من إحدى اللجان الموجودة بالعاصمة الإدارية".

وأردف: "العاصمة الإدارية هي إنجاز عظيم بأياد مصرية، ولنحس بهذا الإنجاز العظيم، يجب أن نعرف أن هذا المكان منذ 6 سنوات، لم يكن أكثر من خرائط وكنا نضع أولى خطواته التنفيذية، اليوم أصبح أمرا واقعا، نحن موجودون في أحد الأحياء السكنية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، هو ده عنوان مصر، مصر المستقبل، نبني لأولادنا وأحفادنا تاريخا جديدا".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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