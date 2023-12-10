الحكومة توجه الشكر لـ"الوطنية للانتخابات": يسّرت إجراءات الاقتراع

وجّه د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات قائلًا إنها جعلت الإجراءات ميسّرة وعملت لجانا للوافدين لمساعدة الموجودين خارج أماكن إقامتهم لممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف، خلال كلمته عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في إحدى اللجان الانتخابية بالعاصمة الإدارية: "الإجراءات ميسرة وكل القضاة والمستشارين لهم كل الشكر، حرصًا على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لتتم تحت الإشراف القضائي".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسمائهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.