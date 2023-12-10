الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين زين: المشاركة الفاعلة والإيجابية ضرورة وواجب وطني حفاظا على أمن واستقرار الوطن

حسين زين
حسين زين

صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الانتخاب  لاختيار رئيسهم، هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصرنا الحبيبة وهى تعيش أزهى  عصور الحرية والديمقراطية، ويتزين هذا العرس بتوافد الملايين من شعب مصر العظيم على صناديق الانتخاب. 

حسين زين

وتنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام صورة حية مباشرة لكافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها المنتشرة بمحافظات مصر لتوافد المصريين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الأرومان الثانوية الفندقية  بالمعادي.

وأضاف حسين زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها  تقوم بدورها وواجبها  الوطني، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات  لقيام كافة  أطقم العمل  بتغطية إعلامية  متميزة  ونقل صورة حقيقية بمصداقية ومهنية وحيادية  ووضع المواطن في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية. 

الوطنية للإعلام تنقل انتخابات الرئاسة 

وأشار حسين زين  أن قنوات  وإذاعات الوطنية للإعلام قدمت تغطية إعلامية مهنية متميزة عبر شبكة مراسليها لتغطية عملية تصويت المصريين  فى الخارج والتي شهدت إقبالا كبيرا وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التي غطت تفاصيل تلك المرحلة  ويتواصل العمل لتقديم التغطية لتصويت المصريين فى الداخل  بتوافد الملايين من شعب مصر العظيم الذي لديه من الوعي والإدراك بخطورة  الأحداث الإقليمية التي تجري حاليا مما يجعل المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضرورة وواجب وطني لمواجهة تلك التحديات الخطيرة للحفاظ على الأمن القومي المصري. 

كما أشار زين إلى أنه منذ الاعلان عن البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية وقامت الوطنية للإعلام  بتكثيف التنويهات؛ لحث المواطنين وتحفيزهم  على المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري  وهو ما نشهده اليوم  يعكس وعي حقيقي بتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تؤكد على روح الانتماء والمحبة للوطن وهو ما عودنا عليه شعب مصر العظيم فى وقت التحديات الكبيرة والخطيرة.

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية

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