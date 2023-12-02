السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس "الوطنية للإعلام": انطلاقة جديدة لـ"استديو 5" بقناة النيل للأخبار

حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بتطوير ستديو 5 بشكل جديد بقناة النيل للأخبار وذلك بعد رفع كفاءته، ودعمه بالبلازمات الحديثة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي لخروج النشرات الإخبارية بشكلٍ جديد ومختلف مدعومة بمذيعين ومذيعات تم تدريبهم على مدار الأشهر الماضية.

 

وأوضح زين، أنه فيما يتعلق بتغطية الانتخابات الرئاسية، فقد وضع قطاع الأخبار، خطة التغطية الإعلامية والتي بدأت مع إعلان الهيئة العامة للانتخابات الشروط والضوابط ذات الصلة مرورا بالحملات الانتخابية للمرشحين ونقل نبض الشارع المصري على الشاشة، إعداد تنويهات خاصة للتحفيز على المشاركة الفاعلة، استعدادا لبدء عملية التصويت.

 

وتابع رئيس الوطنية للإعلام: فيما يتعلق بتغطية أخبار قطاع غزة، فقد أفردت قناة النيل للأخبار، المساحة الأكبر للتغطية من داخل الأراضي الفلسطينية ومحيط معبر رفح ودخول المساعدات والدور المصري المتواصل سواء على الصعيد الإنساني والعربي.
 

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قناة النيل للأخبار النيل للأخبار

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