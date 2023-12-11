وسم "الانتخابات_ الرئاسية_ المصرية" يتصدر المشهد.. وتعليقات المتابعين تدحض مزاعم الإرهابية

"انتخبنا السيسي، السيسي رئيسنا" بهذه الكلمات وغيرها عبر بعض المتفاعلين عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين انتخابه وداحضين بها بعض المزاعم بأنه لم تكن هناك مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأرفق المتابعون كلماتهم بصور توضح طوابير الناخبين التي وقفت للإدلاء بصوتها أمام مقار اللجان الانتخابية، وكلمات تكشف المشاركة الحقيقية مثل "أهوه نزلنا وشاركنا بالعند في الجماعات التانية"، و"حاننتخب السيسي مدى الحياة".

كذلك أبرز العديد من الناخبين صور بطاقته الانتخابية بعد الانتخاب، والتي أظهرت اختيارهم رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح السيسي في تعبير عن التأييد له والتأكيد على انتخابه.

وكذلك وبعلامات النسر قال عدد من الناخبين "الملحمة مستمرة لليوم الثاني على التوالي"، وتابعوا: "يالا إنزل انتخب وماتستسلمش".

وعلى موقعX "تويتر سابقا"، تبين تداول هاشتاج #الانتخابات_الرئاسية_المصرية 26.1 ألف مرة، وهو ما يوضح التفاعل الكبير من المواطنين مع الهاشتاج والاهتمام الواضح بها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.