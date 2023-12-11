الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اليوم الثاني.. كبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي

الإدلاء بصوته على
الإدلاء بصوته على كرسي متحرك

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية حضورًا لكبار السن وذوي الهمم، الذين يمثلون مثالًا يحتذى به في الوطنية وتحمل المسؤولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

ورفع كبار السن أعلام مصر وغنوا الأغاني الوطنية في مشهد يعكس الحس الوطني العالي لهؤلاء الأشخاص في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر والتحديات التي تواجهها.

كما شهدت لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد صابر أبو ناب "حلوان الثانوية بنات سابقًا" حضورًا بارزًا لكبار السن وذوي الهمم.

الواجب الوطني يتطلب المشاركة الإيجابية

وحرص نصر محمود عبده (68 عاما) ورغم تقدمه في السن وسيره على عكازين بمساعدة أحد أولاده، على الحضور والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأكد متحدثا، أن الواجب الوطني يتطلب المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والوقوف بجانب الوطن في الظروف الحالية.

الإدلاء بصوته على كرسي متحرك رافعا علم مصر

وقال إن التطورات الأخيرة والحرب على غزة والأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات والمخاطر المحيطة بالوطن تتطلب من الجميع الالتفاف خلف القيادة السياسية ودعم مسيرتها في البناء والتنمية والاستقرار والأمن والأمن وتحقيق الرخاء والتقدم لمصر حتي كون في طليعة الأمم.

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المراسلون الأجانب يتفقدون لجان الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى

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مسيرة لمعلمات بورسعيد للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024

كما حرص عمر شريف أحمد السنوسي (25 عاما) من ذوي الهمم، بمساعدة أحد أقربائه، على الحضور للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك رافعا علم مصر، في مشهد يعكس المسؤولية الكبيرة والحس الوطني الرفيع لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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