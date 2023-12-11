وفود دولية يتفقدون سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

ليست رقابة محلية فقط ولكن دولية أيضًا، ذلك ما يحدث في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي استقبلت وفود عالمية من أجل متابعة سير العملية الانتخابية ومدى الالتزام بالقانون ومعايير النزاهة والشفافية.

وعلى مدار يوم ونصف، كانت تلك الوفود تجوب مقار اللجان الانتخابية من أجل الاطلاع على سير العملية الانتخابية، والتأكد من نزاهتها وكذلك بث التقارير التي تفيد بذلك في وسائل الإعلام المحلية.

وفود دولية

وخلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وتحديدًا في لجان وسط البلد بمحافظة القاهرة تفقدت وفود من مؤسسات دولية سير العملية الانتخابية، منها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ومؤسسة اليزيكا ومنظمة ايكو في أفريقيا.

كما أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان لها وفود مراقبة على الانتخابات، وكتبت تقارير في ذلك الشأن، حيث أشاد علاء شلبي، رئيس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسير العملية الانتخابية خلال زيارته لإحدى لجان الاقتراع ومتابعة التصويت لليوم الثاني على الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي مصر القديمة كان هنا وفود من مفوضية الإتحاد الأفريقي التي تابعت سير عملية اليوم الثاني انتخابات الرئاسة المصرية، والتي أكدت على سيرها بالنزاهة والشفافية دون أي معوقات.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.