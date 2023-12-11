"الجبلاوي" يتفقد الانتخابات في قنا ويشيد بإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع

قام النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدة جولات في محافظة قنا على مدار اليوم الاثنين وأمس الأحد، لحث المواطنين على ضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتفقد الجبلاوي الأجواء الانتخابية في عدد من المراكز واللجان الانتخابية منها مدرسة مدينة العمال ببندر قنا، ومدرسة الصالحية بقرية الجبلاو، ومدرسة البياضية بقرية الجبلاو، ومدرسة عبد الله بخيت بالشيخ ركاب، ومدرسة السلام بالحصواية، كما شارك مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالأمس في جولته التفقدية لعدد من المراكز الانتخابية.

وأكد النائب محمد الجبلاوي، أن اللجان الانتخابية في مختلف القرى والمراكز شهدت اقبالا كبيرًا من جانب المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دليل قوي على وعي وإدراك المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.