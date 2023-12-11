أمانة مصر أكتوبر بالإسماعيلية: المرأة والشباب يتصدران المشهد في ثاني أيام الانتخابات

أشادت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور أحمد بدوي، بالمشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني، لافتة إلى تصدر المرأة والشباب للمشهد الانتخابي، لافتا إلى أنه يعكس الوعي السياسي وأهمية هذه المرحلة عند الشعب المصري لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، باحتشاد المواطنين أمام لجان الاقتراع فى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن إدلاء بالصوت في الانتخابات يعد حق دستوري وواجب وطني.

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، جموع المصريين لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.