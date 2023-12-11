الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"إيكونوميست": واشنطن أبلغت اسرائيل بضرورة إنهاء حرب غزة بداية 2024

حرب غزة
حرب غزة

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن واشنطن أبلغت إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة مع بداية 2024.

إيكونوميست: واشنطن طلبت من إسرائيل تقليل الخسائر 

وأوضحت “إيكونوميست”، في تقرير لها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وبحسب تقرير "إيكونوميست"، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ  دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير رسمي خلال زيارته الأخيرة بضرورة انتهاء الحرب في قطاع غزة مع بداية عام 2024 كما طالب إسرائيل بالحد من الخسائر البشرية في القطاع.

ومع ذلك، أعرب ستيفن كوك، زميل دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن التغيير في لهجة واشنطن  ليس "غير جوهري" فحسب، بل إذا واصل الاحتلال قصفه العشوائي، فسيصبح الأمر كذلك. 

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واشنطن لا تفرض موعدًا نهائيًا على دولة الاحتلال فيما يتعلق بحربها على غزة

وقبل يومين، نقل موقع "أكسيوس"  الامريكي، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن واشنطن لا تفرض موعدًا نهائيًا على دولة الاحتلال فيما يتعلق بحربها على غزة، ولا "تضغط على مكابح" الغزو، ولكنها تشير فقط إلى أن الوقت ينفد.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن ينتهي الغزو العسكري في خان يونس خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، في حين من المتوقع أن تستمر الحرب على غزة في مرحلتها "عالية الشدة" لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى أيضًا، حسبما ذكر موقع أكسيوس. نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير.

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امتداد المعركة لأسابيع وليس أشهر

وفي سياق متصل، قال عميحاي شتاين، مراسل الشؤون السياسية في تلفزيون "كان"، إن الأمريكيين يوجهون رسالة واضحة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، يؤكدون فيها أن هذه العملية المكثفة في جنوب قطاع غزة قد تمتد لأسابيع، وليس أشهر، بل أسابيع فقط.

وتابع شتاين: "لن نقدم تواريخ محددة،  ولكننا  نتطلع إلى بداية شهر يناير تقريبًا، بالتزامن مع بدء الانتخابات التمهيدية الأمريكية".

وأوضح أن "الرسالة الأمريكية هي أن هناك أسابيع متاحة لإنهاء الهجوم الكبير في الجنوب وبينما قد تكون هناك عمليات وغارات مستقبلية بشكل متقطع، إلا أن الهجوم الرئيسي يجب أن ينتهي خلال أسابيع".

إيكونوميست واشنطن إسرائيل غزة مغربية الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة

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