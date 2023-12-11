ألمانيا: نتوقع من إسرائيل تبني استراتيجية لتخفيف المعاناة في غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، نالينا شارلوته ألما بيربوك، إنها تتوقع من إسرائيل تبني استراتيجية لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية، الأحد بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على وقف إطلاق نار إنساني في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.

وقالت المتحدثة في رسالة، إن الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر الثلاثاء جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.