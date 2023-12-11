القاهرة الاخبارية: 10 صواريخ انطلقت من قطاع غزة تجاه تل ابيب

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بأن 10 صواريخ انطلقت من قطاع غزة تجاه تل ابيب.

دوي الإنذار في مطار تل أبيب

وفي وقت سابق قالت القناة، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب؛ حيث تعرضت لرشقة صاروخية جديدة من قبل الفصائل الفلسطينية، ودوي الإنذار في مطار تل أبيب، مؤكدة سقوط أجزاء صاروخيه في “حولون” وإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط إسرائيل.a

مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة

فيما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 7، منذ صباح اليوم الإثنين، وإلى 433 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".