الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود فى غزة للمرة الثانية اليوم.. والإجمالى يرتفع لـ433

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ الساعات الأولى من اليوم، لتسجل الإحصائيات الأخيرة 433 قتيلا.

وكشف جيش الاحتلال عن رتب القتلي وأسمائهم كالآتي:-

رائد احتياط رومان برونشتاين، 46 عاما، من بات يام، ضابط تدريب في الكتيبة 8111 اللواء الخامس، قتل في معركة بجنوب قطاع غزة.

نقيب احتياط إيليا يانوفسكي، 24 عاما، من القدس المحتلة، قائد فصيلة في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة بجنوب قطاع غزة.

رائد احتياط آري يهيل زينلمان، 32 عاما، من القدس المحتلة، مقاتل في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 7، منذ صباح اليوم الإثنين، وإلى 433 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".