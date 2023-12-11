القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بأن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب، وسماع أصوات انفجارات.

وقالت القناة، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب؛ حيث تعرضت لرشقة صاروخية جديدة من قبل الفصائل الفلسطينية، ودوي الإنذار في مطار تل أبيب، مؤكدة سقوط أجزاء صاروخيه في “حولون” وإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيليتين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف حشود للاحتلال بمنطقة المحطة بخان يونس.