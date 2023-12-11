الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

صافرات إنذار
صافرات إنذار

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بأن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب، وسماع أصوات انفجارات.

وقالت القناة، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب؛ حيث تعرضت لرشقة صاروخية جديدة من قبل الفصائل الفلسطينية، ودوي الإنذار في مطار تل أبيب، مؤكدة سقوط أجزاء صاروخيه في “حولون” وإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيليتين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف حشود للاحتلال بمنطقة المحطة بخان يونس.

إسرائيل تل أبيب الفصائل الفلسطينية مطار تل ابيب خان يونس

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