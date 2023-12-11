فصائل فلسطينية تستهدف حشودًا للاحتلال فى خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيليتين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف حشود للاحتلال بمنطقة المحطة بخان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع

في سياق آخر، أكدت الفصائل الفلسطينية سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى وجود معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع.

كما أكدت، استهداف دبابة ميركافا للاحتلال في تل الزعتر، بجانب استهداف قناص إسرائيلي بمنطقة الفالوجا شمال غزة، أمس الأحد.

وتابعت، أنه تم قصف حشود عسكرية إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى استهداف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال غزة.