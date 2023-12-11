الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية تصاعد أعمدة الدخان بغزة جراء قصف إسرائيلي

قصف غزة
قصف غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية في بثها المباشر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدي إلى تصاعد أعمدة الدخان في القطاع جراء القصف.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية، في اليوم الـ66 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهداف المدنيين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

 غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس

كما قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أكثر من 40 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على منازل المواطنين، موضحة أن 32 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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