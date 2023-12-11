الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: نحو 1.3 مليون نازح فلسطينى لجأوا إلى 154 من منشآتنا بغزة

نازح فلسطيني
نازح فلسطيني

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ قليل، أن هناك نحو 1.3 مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 من منشآتنا بقطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

التهجير القسرى

وقد أعلن المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، أمس، عن أن إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيًا إلى مصر عبر الحدود.

ولفت لازاريني، في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.

وشدد على أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسرًا من القطاع.

وأضاف مفوض الأونروا أن التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون هناك أو يتم توطينهم في مكان آخر.

نازح فلسطيني فلسطين إسرائيل تهجير سكان غزة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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