وفد صيني يزور "معمل متبقيات المبيدات” لبحث التعاون في مجالات التنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور تشانغ تيلونج رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر.

رافقتها الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني لمركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

التصنيع الغذائى

وقامت الدكتورة هند، بتقديم عرض عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وخلال زيارته قام الوفد الصيني بتفقد أقسام المعمل المختلفة حيث أبدى رئيس الوفد إعجابه بما يقدمه المعمل من خدمات تحليلية متنوعة لملوثات الأغذية تخدم الصادرات المصرية تعتمد على تجهيز متميز لأقسام المعمل المختلفة بأحدث الأجهزة وتوفر الخبرات المتميزة.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 22 متدرب يمثلون 12 دولة افريقية، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه لهم وزارة الزراعة ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول الافريقية الشقيقة.



وأشارت عبداللاه، الى الدور الرائد للمعمل، في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة.