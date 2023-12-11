مسيرة حاشدة من المواطنين ورجال الدين المسيحى بأسوان للتصويت فى الانتخابات (فيديو)

تصدّر المئات من المواطنين ورجال الكنيسة المصرية، مسيرة حاشدة، اليوم الإثنين، ثانى أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات تحيا مصر، لكى ليضربوا المثل في الوطنية وتحمل المسئولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

كما أكدوا خلال المسيرة الحاشدة، حرصهم الشديد على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار رئيس مصر القادم، فى ظل الأوضاع الراهنة.

إضافة إلى ذلك، عبروا عن فرحتهم وفخرهم بالمشاركة في انتخاب رئيس مصر، مؤكدين أن المشاركة الواسعة لمختلف قطاعات الشعب في الانتخابات، تؤكد وقوف المواطنين خلف الدولة المصرية وقيادتها.

رص الصفوف خلف الوطن وقيادته

كما عكس المشهد والمسيرة الحاشدة مدى الحس الوطني الكبير لهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر والتحديات والتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة التي تستدعي التكاتف ورص الصفوف خلف الوطن وقيادته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.