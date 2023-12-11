الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"انزل شارك وتحيا مصر".. أبرز لافتات المشاركين فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

برز حضور الناخبين خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بآرائهم واختيار الرئيس القادم، وظهر بينهم من يحمل لافتات الدعم والتأييد لمرشحيهم، فيما حمل آخرون رسائل تحث على المشاركة، وثالثة تعبر عن الحراك السياسي في الوطن.

وأمام مقار اللجان الانتخابية حمل ناخبون لافتات أثناء عملية الاقتراع يعبرون فيها عن آرائهم، والبعض الآخر يشجع من خلالها المواطنين للنزول والمشاركة واختيار الرئيس القادم واستكمال مسيرة التنمية.

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تحيا مصر

في محافظة الفيوم كان الشباب يتصدرون المشهد أمام مقار اللجان الانتخابية، وحملوا لافتات مكتوب عليها: «مصر يا أم شبابك أهم»، من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما ردد البعض منهم هتافات تحيا مصر.

وفي محافظة الجيزة رفع ناخبون لافتات مكتوب عليها اسم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك أمام مدرسة السعيدية عقب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

في القليوبية كان الحضور لافتًا، وكذلك اللافتات التي حملها الناخبون من أجل التعبير عن أهمية النزول والمشاركة في ذلك الواجب الوطني، مكتوب عليها "انزل شارك" من أجل حث المواطنين على النزول والمشاركة.

وفي لجان القاهرة حرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية، رافعين علم مصر، إلى جانب لافتات تحيا مصر وانزل شارك، معبرين عن فرحتهم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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