عاطف مغاورى: الانتخابات الرئاسية تعبير حقيقى عن الاصطفاف الوطنى

قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن ما شهدناه أمس خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 هو تعبير حقيقي عن قدرة الشعب المصري على الاصطفاف الوطني والتعبير عن حرصه على أمن وسلامة البلاد.

وأضاف مغاوري، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أن الشعب المصري لديه شعور بأن مشاركته في هذه المسئولية والتفاعل هو رسالة للعالم كله بأن الشعب متواجد دائمًا من أجل بلده، وأنه لا يمكن لأي قوى مهما كانت قوتها أن تمارس أي ضغوط على الدولة المصرية.

مصر في كل الأزمات تظهر معدن وحقيقة الشعب

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب أن مصر في كل الأزمات تظهر معدن وحقيقة الشعب المصري، ولذلك كانت الانتخابات الرئاسية بالأمس تعبر عن مظهر جماعي وجماهيري للشعب المصري، للتعبير عن حرصه وإحساسه بالمسئولية تجاه بلده في مواجهة أي خطر أو تهديد.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب أن اللجان كان بها قدر من السهولة واليسر لمساعدة الناخبين، وبها قدر من التعبير عن الفخر والفرح والإحساس بالمشاركة.