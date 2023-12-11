للمشاركة في الانتخابات.. خروج مسيرة للتحالف الوطني تجوب شوارع كفر الزيات

خرجت مسيرة للتحالف الوطني لتجوب شوارع مدينة كفر الزيات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم.

ازدحام كبير من جانب الشعب المصري

وشهد اليوم الثاني ازدحاما كبيرا من جانب الشعب المصري داخل اللجان المتواجدة بمنطقة كفر الزيات، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.