الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس النقابة العامة للاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويشارك في العرس الديمقراطي

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 

في خطوة تؤكد التزامه بالديمقراطية والمشاركة السياسية، قام رئيس النقابة العامة للاتصالات  محمد حنفي  بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. 
وقد أدلى رئيس النقابة بصوته في إحدى اللجان الانتخابية في القاهرة، حيث قام بواجبه الوطني كمواطن مصري يشارك في بناء المستقبل الديمقراطي لبلاده.

وأعرب محمد حنفي، في تصريح له بعد التصويت، عن سعادته بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي يشهده البلد، مشيرًا إلى أهمية الانتخابات الرئاسية في تحقيق استقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية. كما أكد على أهمية دور الشباب والمؤسسات في بناء مستقبل مصر الزاهر وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأوضح محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في اختيار الزعيم الذي يتولى زمام الأمور في البلاد. كما شدد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التكاتف من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في مصر.

وفي الختام، نشير إلى أن مشاركة رئيس النقابة العامة للاتصالات في الانتخابات الرئاسية تأكيد قوي على دور النقابة في دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التغيير والتطور في مصر.

 

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتشكل "الهيئة" غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

 


 

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