الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف للناخبين في حلوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 فى حلوان

شهدت لجان الاقتراع في حلوان إقبالًا كبيرًا من الناخبين من مختلف الشرائح العمرية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وتصدّر المشهد الانتخابي كبار السن وذوو الهمم، ليضربوا المثل في الوطنية وتحمل المسؤولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

بالعصي والكراسي المتحركة وعلم مصر والأغاني الوطنية، شهدت لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد صابر أبو ناب (حلوان الثانوية بنات سابقا) حضورًا لافتًا لكبار السن وذوي الهمم في مشهد يعكس الحس الوطني الكبير لهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر والتحديات والتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة التي تستدعي التكاتف ورص الصفوف خلف الوطن وقيادته.

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مسيرة لمعلمات بورسعيد للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

من جهتهم، حرص المسؤولون عن الاقتراع ورجال الشرطة على توفير كل وسائل الراحة وتسهيل عملية التصويت داخل اللجنة لكافة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم في هذا العرس الديمقراطي الفريد.

وشهدت لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد صابر أبو ناب (حلوان الثانوية بنات سابقا) حضورًا لكثير من الوافدين والمغتربين من محافظات أخرى للإدلاء بأصواتهم في لجنة الوافدين، وذلك في إطار حرصهم على القيام بالواجب الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري المهم لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

للانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا كبيرا من الناخبين الاقتراع في حلوان الواجب الوطني منصب رئيس الجمهورية

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