الأنبا بنيامين مطران المنوفية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

في مدينة شبين الكوم.. الأنبا بنيامين مطران المنوفية يؤدى الواجب الوطنى

وشارك الأنبا بنيامين مطران المنوفية وعدد من الآباء الكهنة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مدينة شبين الكوم.

من جانبه بعث البابا تواضروس رسالة يريد أن يوجهها من مصر للعالم قال: "مشاركتنا كلنا كمصريين هي مشاركة واجبة وحق لنا كلنا، نعمل هذا بفرح، ونشترك في هذا المشهد بفرح شديد جدًّا، نشترك في الاختيار، والاختيار هو حرية ومسئولية، هو حرية فالإنسان يختار، ولكنه في نفس الوقت هو مسئولية، والتقاعس عن المسئولية لا يبني الوطن ولا يفرد أمامنا الطريق" وأضاف: "أنا أعرف أن بلدنا تواجه تحديات وأزمات ومشكلات مثل أي مكان في العالم، لكن تكاتفنا جميعًا معًا ومشاركتنا معًا على كل الأصعدة، وليس في مجال معيَّن، هو الذي يبني ووطننا"

واستكمل: "فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وهو صديق عزيز لنا ودائمًا نتقابل ونتزاور ونتكلم في التليفون ونتناقش في موضوعات كثيرة، ونحن قريبون من بعض جدًّا وهذا أمر طيب، وأنا شخصيًّا أفرح به، وهذا هو النموذج للإنسان المصري، ونحن كمصريين يجب أن نعلم أن موضوع الدين أمر بين الإنسان وربه أما الوطن فللجميع، ولهذا نحن في هذا المشهد نقدم صورة إيجابية عن بلادنا، حضارتها وحاضرها ومستقبلها أيضًا".

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).