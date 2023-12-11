أسقف الزقازيق ُيدلى بصوته فى الانتخابات بمدرسة الناصرية الإعدادية (صور)
يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقًا لترتيب رقمهم القومي.
أسقف الزقازيق يدلي بصوته في الانتخابات بمدرسة الناصرية الإعدادية
أدلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق، بمشاركة بعض الآباء الكهنة وعدد كبير من شباب الإيبارشية.
نتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم