الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف الزقازيق ُيدلى بصوته فى الانتخابات بمدرسة الناصرية الإعدادية (صور)

الانبا تيموثاوس
الانبا تيموثاوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقًا لترتيب رقمهم القومي.

أسقف الزقازيق يدلي بصوته في الانتخابات بمدرسة الناصرية الإعدادية 

أدلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق، بمشاركة بعض الآباء الكهنة وعدد كبير من شباب الإيبارشية.

 

 

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