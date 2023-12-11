الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى جميع المحافظات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الإنتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

وأجرى المستشار أحمد بنداري، مديرغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية.

وخلال الاتصال، قال رئيس لجنة قسم الكوثر بمحافظة سوهاج، إن العملية الانتخابية تسير دون معوقات وهناك إقبال كبير من أبناء الصعيد للإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أنه تلاحظ وجود مشكلة واحدة وهي تواجد عدد كبير من أبناء المحافظة بحي الكوثر من أقصاها ويعملون بالكوثر، ولا يستطيعون الذهاب للقرى محل ميلادهم للإدلاء بأصواتهم.

وردّ بنداري، بأن القانون حدد من يدلون بأصواتهم في لجان الوافدين، وهم من يكونون خارج موطنهم الانتخابي، مضيفًا أن الانتخابات مستمرة لمدة ٣ أيام ويستطيعون الذهاب لمحل إقامتهم للإدلاء بأصواتهم. 

كما شهدت محافظة أسوان إقبالًا كثيفًا من قبل أبناء الصعيد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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