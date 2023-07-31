برقم الجلوس| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح وأسماء الأوائل لـ3 شعب

تتصاعدة حدة البحث عن نسب نجاح طلاب الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023 وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة طلاب الثانوية العامة في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم مساء أمس بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تم إعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية.

نسب نجاح طلاب الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب نجاح طلاب الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها رسميا خلال مؤتمر صحفي تم عقده مساء أمس الأحد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث جاءت نسبة النجاح العامة للطلاب نحو 78.8% .

ويتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الاستعلام عنها بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب وإتباع التعلمية الإلكترونية اللازمة من خلال هذا الرابط (من هنا) كما يمكن الاستعلام من خلال موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في الامتحانان بدقة.

أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاتصالات الهاتفية بأوئل طلاب الثانوية العامة والذي تم الإعلان عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده لاعتماد النتيجة رسميا حيث أن الأولى على الشعبة العملية علوم الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية والأول على الشعبة العملية رياضة الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط بينما الأول على الشعبة الأدبية الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة جاءت متزنة وتعبر عن مستوى الطالب الحقيقي ويدل على ذلك توزيع أوائل الطلاب على كافة اللجان على مستوى الجمهورية سواء لطلاب العلمي (علوم، رياضة) أو الأدبي حيث تم إتباع التعلميات الصارمة في التصحيح الإلكتروني لكافة مواد الثانوية العامة هذا العام 2022-2023.

موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023-2024

تجرى المرحلة الأولى من التنسيق خلال أيام قليلة حيث تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا يتم الإعلان فيه عن الحد الأدني للتقديم حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات بشكل إلكتروني من خلال موقع التنسيق والذي سيتم تفعيله خلال ساعات وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تجرى التسيق من خلال عدة ضوابط من شأنها توزيع الطلاب على الكليات التي تناسب مجموعهم وشعبتهم الدراسية ومحل إقامتهم في المحافظات المحتلفة على مستوى الجمهورية.

يتم استثناء أوائل الطلاب من ضوابط التسيق حيث يتاح لهم تسجيل رغبة واحدة فقط دون الرجوع إلى ضوابط التوزيع الجغرافي وما إلى ذلك وذلك وفقا للقرار الذي أصدره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبارات القدرات 2023

أكد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك عدد كبير من طلاب الثانوية العامة أدء اختبارات القدرات المؤهلة للإلتحاق ببعض الكليات مثل كلية ( الهندسة، الإعلام، التمريض، ….) حيث أجريت الاختبارات بكافة الجامعات المصرية بشكل منتظم بحضور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لضمان شفافية النتائج ودخول كل طالب الكلية التي يستحقها وفقا للضوابط والشروط المعلن عنها.

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