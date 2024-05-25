السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. وموعد إعلانها رسميا

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية منذ انتهاء امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة حيث يترقب الطلاب إعلان نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

يمكن لطلاب 3 إعدادي بمحافظة القاهرة معرفة درجاتهم في كافة مواد الفصل الدراسي الثاني من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة (من هنا) حيث يدخل كل طالب معلوماته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني بدقة ويحصل على كافة درجاته في المواد الدراسية  في امتحانات الترم الثاني والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو 2024.

وجاء توزيع درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي كما يلي:-

  • توزيع درجات مادة اللغة العربية في الترم الثاني 40 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية في الترم الثاني 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.
  • توزيع درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

موعد إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي 2024 بالقاهرة 

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة أن أوراق اجابة طلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات الترم الثاني تخضع حاليا للتصحيح وكافة أعمال الكنترول بشكل دقيق والتي تضمن حصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات حيث لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة في كافة الامتحانات جاءت وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي تم أعلنت عنها المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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