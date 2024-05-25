مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات مصر تحتل محرك البحث جوجل، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في أداء الفرائض في أوقاتها وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.



مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات مصر

تتصدر مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات الموافق 17 من شهر ذي القعدة 1445 المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب موسم الحج 1445/2024 حيث جاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:25 مساء.



موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساء.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:14 مساء.



موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:57 مساء.