السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات مصر تحتل محرك البحث جوجل، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في أداء الفرائض في أوقاتها وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.


مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات مصر

تتصدر مواعيد الصلاة اليوم السبت 25-5-2024 في محافظات الموافق 17 من شهر ذي القعدة 1445 المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب موسم الحج 1445/2024 حيث جاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:25 مساء.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة


موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:14 مساء.


موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:57 مساء.

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