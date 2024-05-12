الشيخ رمضان عبد المعز: الدعاء يفتح لك أبواب الخير

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الدعاء يفتح لك أبواب الخير.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "فالدعاء سبب لجلب النفع، كما أنه سبب لدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب".

وتابع: "الله أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، وقد تكون الاستجابة عينية، وقد تكون غيبية وهذا ما يغلفه البعض، وقد تكون الاستجابة الغيبية رحمات ورصيد في الجنة والدفع عن الشر".

وأشار إلى أن الإمام أحمد ابن حنبل كان يري رسول الله في المنام كل ليلة، وهو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكان يحرص علي الدعاء رغم قربه من النبي صلي الله عليه وسلم.