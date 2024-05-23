آخرها «فيديو غير طبيعي».. أزمات لأحمد الفيشاوي «خارج سياق الفن»

تصدر الفنان أحمد الفيشاوي، تريند ومؤشرات البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب الظهور الأخير له، أثناء تواجده داخل أحد دور العرض السينمائي في القاهرة الكبرى، وهو يتصرف بشكل غير طبيعي، أثناء العرض الأول لفيلمه بنقدر ظروفك، والذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن.



وترصد "الدستور" أبرز أزمات الفنان أحمد الفيشاوي «خارج سياق الفن»، في سياق السطور التالية.

تصرفات غير طبيعية في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، فيديو قصيرًا يظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي من خلال العرض الخاص لفيلمه بنقدر ظروفك وهو في حالة غير طبيعية، الأمر الذي لم يتقبله الجمهور خاصة أن هذا كان أثناء عرض فيلمه الجديد داخل دور العرض السينمائية، ما دفع الجمهور للتساؤل “ هو سكران ولا تعبان؟"

واستنكر الجمهور ظهور الفنان أحمد الفيشاوي بهذا الشكل الذي ظهر عليه في العرض الخاص لفيلمه "بنقدر ظروفك"، معربين عن حزنهم الشديد لتصرفات الفنان.

خناقة "الجونة" ولفظ مسيئ

أثناء تواجد الفنان أحمد الفيشاوي، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي تلفظ بلفظ غير لائق أثناء حفل الافتتاح، مما أثار جدلًا واسعًا.

اعترافه بابنته

ومن ضمن الأزمات، أزمته مع هند الحناوي عام 2005 حول الزواج العرفي منها، وحول إثبات نسب الابنة لينا التي كانت ثمرة هذا الزواج العرفي ورفض الاعتراف بها، لتنكر أسرة الفيشاوي نسب "لينا" الابنة، ولكن المحكمة قضت في الأخير بثبوت نسب "لينا" لوالدها أحمد الفيشاوي.

أزمة ابنه الألماني

لم تكن لينا هي فقط التي شكلت أزمة نسب مع الفنان أحمد الفيشاوي، فابنه تيتوس، وهو ابنه من طليقته الألمانية دينيس شكل أزمة أيضا، ليصدم عتراف الفيشاوي بابنه بعد مرور 8 سنوات، بعدما رفعت طليقته دعوى قضائية وطالبت بإثبات نسب طفلها "تيتوس".