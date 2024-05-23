الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"سكران ولا تعبان؟".. فيديو لأحمد الفيشاوى يثير ضجّة على "السوشيال ميديا"

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، فيديو قصيرًا يظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي من خلال العرض الخاص لفيلمه بنقدر ظروفك وهو في حالة غير طبيعية، الأمر الذي لم يتقبله الجمهور خاصة أن هذا كان أثناء عرض فيلمه الجديد داخل دور العرض السينمائية، ما دفع الجمهور للتساؤل “ هو سكران ولا تعبان؟"
واستنكر الجمهور ظهور الفنان أحمد الفيشاوي بهذا الشكل الذي ظهر عليه في العرض الخاص لفيلمه "بنقدر ظروفك"، معربين عن حزنهم الشديد لتصرفات الفنان.

https://www.facebook.com/share/r/SdikeaBYpqoXA3qM/?mibextid=oFDknk

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي أثناء تواجده مع الفنانين في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك وهو يرتدي بدلة  برّاقة، ويتمايل فاقدًا توازنه أمام الكاميرات ويتصرّف بغرابة، الأمر الّذي دفع البعض إلى اتهامه بأنه "مخمور وسكران".

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

طرح فيلمي "بنقدر ظروفك" وتاني تاني" بدور العرض السينمائي غدا

إيرادات ضعيفة للفيلم في أول أيام عرضه

وحقق فيلم "بنقدر ظروفك" إيرادات ضعيفة أول أيام عرضه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وينافس في الموسم السينمائي الجاري.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، أن إيرادات الفيلم وصلت إلى 60.939 ألف جنيه فقط، وذلك في أول أيام مقابلته للجمهور في دور العرض المصرية.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

أبطال وصناع الفيلم 


فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

أبطال وصناع فيلم بنقدر ظروفك قصة فيلم بنقدر ظروفك سكران أحمد الفيشاوي سكران الفنان احمد الفيشاوي

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