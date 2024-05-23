بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالإسكندرية.. الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "حقك تنظمي" بالمجان، في مناطق المنتزه - شرق - وسط - العجمي، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو الجاري.

وقالت مديرية الصحة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة تتضمن إطلاق 5 قوافل طبية بالمناطق "يوم 26 مايو بمناطق عزبة محسن وسكينة وابيس 4 و7 و1 و7 وجمعية دواء القلوب بالدخيلة، و27 مايو بمناطق "المراغي والرابعة الناصرية وجمعية الأمان وابيس 1 و8 ومضيفة باب العبيد ومسجد الكريم مساكن الصينية، ويوم 28 مايو بمناطق "مرزة وابيس 2 ومضيفة ابيس 12 و8 وابيس 9 و8 وجمعية شريان الحياة خلف عجمي ستار".

والقافلة الرابعة يوم 29 مايو بمناطق، الـ500 وجانوتي وقرية 8 و8 مضيفة ابيس 9 و8 وجهينة ك 21، ويوم 30 مايو الجاري القافلة الخامسة بمناطق، الزوايدة والموظفية الجامع الكبير ومسجد الفتح ومشروع ناصر وسوق ابيس 10 ومدرسة مجدي بن حليم الهانوفيل.

تبدأ القوافل عملها تحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حيث تقوم بتقديم الأدوية اللازمة مجانًا والاستشارات المتعلقة بتنظيم الأسرة والموضوعات والثقافة الصحية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قد حصدت عددًا من الجوائز ضمن مشاريع تحسين جودة وسلامة المرضى، خلال حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" "EH-QIPS"، لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية تحت شعار "النهج المستمر لتحسين الرعاية الصحية".

تمثلت جوائز صحة الإسكندرية في ما يلي:

فوز مستشفى أبوقير العام بجائزة التميز لمشروع تقليل الأخطاء الدوائية بوحدة القدم السكرى.

اشتراك مستشفى العامرية العام من خلال مشروع تقليل متوسط مدة الإقامة لمرضى قسم العظام.

تكريم الدكتورة ميراندا موريس مدير إدارة الجودة، والدكتورة داليا خميس نائب مدير إدارة الجودة والميسر الوطنى للمشروع.

وتقدمت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتهنئة والشكر والتقدير للفرق المشاركة على هذا النجاح المتميز متمنية للجميع المزيد من التقدم والازدهار من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالإسكندرية.