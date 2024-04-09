الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

83 ساحة لصلاة عيد الفطر في محافظة دمياط.. تعرف على أماكنها

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

استعدت مديرية أوقاف   دمياط لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة صباحا في 83 ساحة، بعد أن تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إنه جرى تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها “سجد الرحمن، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم”.

وفي سياق متصل، اطلعت المحافظ على خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات التي ستقام بها شعائر  صلاة عيد الفطر المبارك، والتي سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الأوقاف.

 في سياق آخر، أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الفطرالمبارك، موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة، هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع.

أكد شاهين انتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه  وصرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل، والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب في دمياط استمرارعمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد، وأنه جرى المتابعة من خلال مركز العمليات والأزمات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط.

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