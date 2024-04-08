الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على قدم وساق.. ننشر الاستعدادات النهائية لعيد الفطر في دمياط

منال عوض
منال عوض

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادّا لعيد الفطر المبارك،  حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لأول جلسة مجلس تنفيذى تُعقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله .

 

وقد جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم إبراهيم نائب مدير أمن دمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديرى القطاعات الخدمية.

 

وخلال مناقشتها لاستعدادات عيد الفطر المبارك، هنأت المحافظ أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.

 

حيث أشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضًا التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية وساحات صلاة عيد الفطر المبارك وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

 

وفيما يخص قطاع التموين، فقد أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى والاستجابه السريعة لشكاوى المواطنين، موجهة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع باسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للاوزان والمواصفات المقررة،  علاوة على المتابعة الدورية للمخابز. 

 

كما أكدت على استمرار العمل بمعارض أهلًا رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك واستمرار تعزيز تلك المعارض بالسلع ،لافتة الى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

 

ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم،مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق والتأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

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